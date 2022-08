EUA enviam nova delegação de parlamentares a Taiwan, gerando nova tensão com a China

Apoie o 247

247 - Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan neste domingo (14) para uma visita de dois dias. A presidente da ilha, Tsai Ing-wen, se encontrará com os parlamentares.

Este é o segundo grupo de alto nível que viaja à ilha em meio a crescentes tensões militares com a China, país ao qual a ilha pertence.

A delegação de cinco membros, liderada pelo senador democrata Ed Markey, do estado de Massachusetts, se reunirá com líderes de Taiwan para discutir as relações dos Estados Unidos com a ilha, segurança regional, comércio, investimento e outros assuntos, informou o Instituto Americano em Taiwan.

A China vem realizando exercícios militares ao redor da ilha para expressar sua indignação com a visita no início de agosto a Taiwan da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi. A visita de Pelosi provocou uma crise diplomática e militar entre os EUA e a China.

Neste último sábado (13), o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou "sincera gratidão" aos Estados Unidos por terem tomado "ações concretas" para manter a segurança e a paz no Estreito de Taiwan.

