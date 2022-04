EUA enviam porta-aviões à Península Coreana em meio a tensões com o Norte

Apoie o 247

ICL

Reuters - O grupo de ataque USS Abraham Lincoln está operando em águas ao largo da Península Coreana, disse uma autoridade dos Estados Unidos, depois que a mídia sul-coreana informou que os navios foram enviados em meio a tensões sobre os testes de mísseis da Coreia do Norte.

O funcionário disse que o grupo está no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, para exercícios com forças japonesas para tranquilizar aliados e parceiros na região. A medida ocorre quando as autoridades dos EUA estão cada vez mais preocupadas com a possibilidade de a Coreia do Norte realizar um teste nuclear subterrâneo nos próximos dias.

Esta é a primeira vez desde 2017 que um grupo de porta-aviões foi implantado nas águas entre a Coreia do Sul e o Japão. Naquele ano, o USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt e Nimitz, e seus grupos de ataque com múltiplos navios, desdobraram-se em uma demonstração de força sobre os testes de mísseis e armas nucleares da Coréia do Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agência de notícias sul-coreana Yonhap citou fontes não identificadas que disseram que o USS Abraham Lincoln estaria operando na área por três a cinco dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Respondendo a reportagens da mídia sul-coreana na segunda-feira, um porta-voz das Forças dos EUA na Coreia (USFK) disse que não comentaria sobre exercícios planejados ou em andamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assessores do presidente eleito da Coreia do Sul buscaram a redistribuição de ativos estratégicos dos EUA, como porta-aviões, bombardeiros nucleares e submarinos, para a Península Coreana durante conversas realizadas em uma visita a Washington na semana passada.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse estar ciente de que o grupo de porta-aviões está em águas internacionais, mas se recusou a comentar os relatórios, porque é um ativo militar dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Coreia do Norte já havia criticado os exercícios militares dos EUA como um ensaio para a guerra e disse que eles aumentam as tensões.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE