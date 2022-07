EUA enviarão nova artilharia guiada de precisão à Ucrânia no valor de US$ 400 milhões

Apoie o 247

Sputnik - Pacote também incluirá quatro lançadores de foguetes e munições adicionais, elevando para 12 o número de sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade que os norte-americanos estão fornecendo aos ucranianos.

Nesta sexta-feira (8) o governo Biden aprovou o envio de um novo tipo de artilharia guiada de precisão para a Ucrânia. As 1.000 munições da nova artilharia de 155 mm fazem parte de um novo pacote de ajuda de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões) de Washington para Kiev, segundo o Politico.

Do total prometido, 8 HIMARS já foram entregues à Ucrânia que já conta com mais de 100 ucranianos treinados no sistema até o momento.

A mídia afirma que o pacote também inclui quatro lançadores de foguetes e munições adicionais, elevando para 12 o número de sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade que os norte-americanos estão fornecendo aos ucranianos.

A última parcela de ajuda também inclui três veículos táticos, munições de demolição, sistemas de contra-bateria e peças sobressalentes e outros equipamentos, acrescentou um alto oficial militar sob anonimato citado pela mídia.

"Ele [Biden] oferece à Ucrânia capacidade precisa para alvos específicos, economizará munição, será mais eficaz devido à precisão, por isso é mais uma evolução em nosso apoio à Ucrânia nesta batalha em Donbass. Esse tipo de munição não será usado a uma taxa de [milhares] por dia", afirmou o militar.

No entanto, 1.000 é uma fração das 36.000 rodadas de obuses padrão que os EUA enviaram para a Kiev no último pacote de ajuda. A Ucrânia normalmente dispara de 5.000 a 6.000 cartuchos de munição padrão de obus por dia, enquanto a Rússia dispara mais que o dobro dessa quantidade.

