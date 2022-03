EUA estão abertos a flexibilizar sanções de petróleo contra Venezuela: Bloomberg

Apoie o 247

247 - Um oficial do alto-escalão do governo Joe Biden, ouvido pelo site Bloomberg, disse que os EUA estão abertos a flexibilizarem as sanções econômicas impostas contra a Venezuela, a depender do resultado das negociações entre o governo Nicolás Maduro e a oposição.

A ideia seria promover uma "governança democrática" em troca de novas exportações de petróleo, diz o site. A oferta global de petróleo foi prejudicada pela ação militar da Rússia na Ucrânia.

Contudo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, minimizou na quinta-feira, 9, a probabilidade de os EUA suspenderem em breve as sanções no setor de petróleo impostas à Venezuela.

“Como você está avaliando como gastar suas energias neste momento de muitas notícias no mundo, eu não focaria muitas delas em conversas sobre o futuro dos Estados Unidos importando petróleo, neste momento, da Venezuela”, disse ela durante uma coletiva de imprensa.

