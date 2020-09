EUA estão bloqueando vistos de estudantes da China 'para impedi-los de roubar' pesquisas

Os Estados Unidos estão bloqueando a concessão de vistos para estudantes de pós-graduação e pesquisadores chineses para impedi-los de roubar pesquisas confidenciais, disse Chad Wolf, chefe interino do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) edit

Sputnik - "O DHS desempenhou e continuará a desempenhar um papel crítico na abordagem estratégica dos Estados Unidos para a China. Estamos bloqueando os vistos para alguns estudantes de pós-graduação e pesquisadores chineses ligados à estratégia de fusão militar da China para impedi-los de roubar e de outra forma se apropriar de pesquisas sensíveis", afirmou Wolf.

O chefe interino do DHS afirmou estar trabalhando com membros do governo e da indústria para proteger os Estados Unidos de possíveis roubos de propriedade intelectual.

"A China alavancou todos os aspectos de seu país, incluindo sua economia, suas forças armadas e seu poder diplomático, demonstrando uma rejeição à democracia liberal ocidental e renovando continuamente seu compromisso de refazer a ordem mundial conforme sua própria imagem autoritária", disse Wolf.

Ainda de acordo com o chefe interino do DHS, Pequim tentou explorar a pandemia de Covid-19 para sabotar o livre-comércio e abusar do sistema de imigração dos Estados Unidos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.