EUA estão com sérias dificuldades para rastrear armas e dinheiro enviados à Ucrânia, diz mídia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O jornal Politico informou que a administração Biden está enfrentando sérias dificuldades para rastrear as armas e o dinheiro que foram enviados à Ucrânia.

De acordo com a mídia, os EUA estão recorrendo ao "blockchain" e outros recursos tecnológicos para tentar rastrear os bilhões de dólares e armas enviadas a Kiev.

Anteriormente, a embaixada dos EUA em Kiev relatou que os funcionários norte-americanos estavam enfrentando sérios desafios para verificar o destino da assistência fornecida.

A embaixadora norte-americana em Kiev, Bridget Brink, afirmou que as hostilidades entre as forças ucranianas e russas criam um ambiente em que as medidas padrão de verificação, às vezes, são impraticáveis ou impossíveis.

Por sua vez, o Departamento de Estado dos EUA se negou a comentar a informação, porém um de seus porta-vozes observou que Washington "leva muito a sério sua responsabilidade de garantir a supervisão adequada de toda a assistência fornecida".

Sendo assim, os norte-americanos pretendem introduzir diferentes métodos de controle sobre a assistência militar à Ucrânia. Para isso, planejam estabelecer um programa chamado "Serviços de monitoramento, avaliação e auditoria para informações da Ucrânia", focado na supervisão da ajuda recebida por Kiev.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.