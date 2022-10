EUA estão prontos para glorificar o nazismo em seu 'desejo maníaco de denegrir' a Rússia, diz embaixador

O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, comentou sobre a visita de membros do batalhão neonazista ucraniano Azov aos Estados Unidos edit

TASS - Os Estados Unidos parecem estar cada vez mais esquecidos do passado e agora estão prontos até mesmo para glorificar o nazismo em seu "desejo maníaco de denegrir" a Rússia, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.

"Parece que em um desejo maníaco de 'denegrir e abolir' a Rússia, os Estados Unidos estão prontos até para glorificar o nazismo, contra o qual os povos de nossos países lutaram heroicamente durante a Segunda Guerra Mundial", disse ele em comunicado divulgado nesta quinta-feira (13).

A declaração veio em resposta à visita dos membros neonazistas do batalhão Azov da Ucrânia aos Estados Unidos e seu envolvimento em "atividades educativas" no território norte-americano.

"Observamos reportagens da mídia sobre as reuniões de combatentes do batalhão Azov (considerado na Rússia como uma organização terrorista) com estudantes das principais universidades dos EUA. Representantes da organização paramilitar neonazista falaram diante de uma plateia na Universidade de Stanford”, disse.

"Não há dúvidas sobre o tipo de ideias que os terroristas ucranianos - com sangue nas mãos dos assassinatos de civis - estão espalhando entre os jovens", disse ele. "Lembremos os mártires de Odessa queimados vivos na Casa dos Sindicatos em maio de 2014, os idosos, mulheres e crianças de Donbass mortos em bombardeios atrozes e bárbaros por neonazistas."

Ele reiterou que a organização “professa uma ideologia misantrópica e fascista, da qual o Ocidente está bem ciente”. "O símbolo oficial de Azov é um sinal de uma das divisões SS da Alemanha nazista", acrescentou Antonov.

“Gostaríamos de lembrar que os legisladores americanos apelaram ao secretário de Estado dos EUA em 2019 para incluir o Azov na lista de organizações terroristas estrangeiras. agência de recrutamento e treinamento de radicais de extrema-direita em todo o mundo", continuou o diplomata.

"É realmente para derrotar a Rússia no campo de batalha que os americanos vão se alinhar com os bandidos fascistas do batalhão Azov e defender a ideologia nazista?" - questionou.

O batalhão neonazista Azov da Ucrânia foi designado como organização terrorista pela Suprema Corte da Rússia em 2 de agosto de 2022. Suas operações na Rússia são proibidas.

