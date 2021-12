EUA estão prontos para negociar acordo de segurança com a Rússia, mas alertam pontos 'inaceitáveis'

Moscou está preocupada com a implantação de agrupamentos militares dos EUA e OTAN e com a realização de exercícios não programados perto das fronteiras russas edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os Estados Unidos anunciaram que estão prontos para negociar aspectos do projeto de acordo sobre garantias de segurança proposto pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

As declarações foram feitas nesta terça-feira (21) pela secretária de Estado adjunta para Assuntos Europeus e Euroasiáticos, Karen Donfried, durante coletiva de imprensa.

"Nós estamos preparados para discutir as propostas que a Rússia colocou na mesa. Existem alguns pontos que estamos preparados para trabalhar e acreditamos que exista mérito em ter discussões nesses três formatos (engajamento bilateral, pelo Conselho OTAN-Rússia e pela OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa)", explicou a secretária.

PUBLICIDADE

Donfried também disse acreditar que "conversas bilaterais sobre segurança, entre Estados Unidos e Rússia, venham a acontecer em janeiro de 2022."

Sobre o clima entre os dois países, a secretária comentou que "conversas mais construtivas vão acontecer em um ambiente de calma ao invés de escalonamento". Ela informou ainda que os Estados Unidos continuam a enviar ajuda militar à Ucrânia, e que a última remessa aconteceu na semana passada.

Sobre mudanças na política de envio de tropas a países da OTAN, Donfried não deu garantias.

PUBLICIDADE

"Essa será uma conversa que teremos no contexto da OTAN, sobre a postura de emprego da nossa força, se ela atualmente é apropriada para os desafios que enfrentamos. [...] Mas não tenho nenhum anúncio para fazer hoje sobre uma mudança nessa postura", disse a secretária.

O pedido de acordo

Entre as medidas sugeridas pela Rússia aos países membros da OTAN estão: criar linhas diretas para contatos de emergência e não implantar armas e forças em áreas onde isso seria considerado pela outra parte uma ameaça. Outro ponto é a abstenção da presença de navios de guerra em zonas fora das águas nacionais, a partir das quais possam atingir alvos no território da outra parte.

Diretamente para a OTAN, a Rússia pede o término de todas as atividades militares na Ucrânia, Leste da Europa, Transcaucásia e Ásia Central.

PUBLICIDADE

Especificamente aos Estados Unidos, estão pedidos de comprometimentos como: cancelar a futura expansão da OTAN para leste e a rejeitar a adesão de países pós-soviéticos à Aliança. Além de garantias de que não serão estruturadas bases militares em países pós-soviéticos, entre outras medidas.

EUA são responsáveis pela escalada das tensões na Europa, diz Putin

Moscou está seriamente preocupada com a implantação de agrupamentos militares dos EUA e OTAN e com a realização de exercícios não programados perto das fronteiras russas, afirmou presidente russo.

"Uma séria preocupação é suscitada pelo aumento de agrupamento militar dos EUA e da OTAN junto às fronteiras russas, bem como a realização de exercícios de grande escala, incluindo não planejados", disse líder russo nesta terça-feira (21) em uma reunião alargada do Ministério da Defesa.

PUBLICIDADE

"Estamos extremamente preocupados que perto da Rússia estejam sendo implantados elementos do sistema global de defesa antimíssil dos EUA", acrescentou Putin.

De acordo com ele, "lançadores de mísseis MK-41 implantados na Romênia e previstos para serem implantados na Polônia são adaptados para utilização de sistemas de ataque Tomahawk. Se esta infraestrutura avançar, se os sistemas de mísseis dos EUA e OTAN surgirem na Ucrânia, o seu tempo de voo até Moscou será reduzido para 7-10 minutos, e no caso de implantação de armas hipersônicas para 5 minutos", afirmou chefe de Estado da Rússia.

Putin reiterou as exigências das garantias de segurança, salientando que foi o presidente dos EUA Joe Biden quem propôs a nomeação de enviados para negociações sobre a estabilidade durante a conversa entre eles em dezembro relativamente à situação na Ucrânia.

Ao menos deve haver acordos legais, e não verbais, por parte dos EUA sobre as garantias de segurança, observou presidente russo.

"Devem existir pelo menos acordos juridicamente vinculativos e não garantias verbais. Sabemos bem o valor dessas garantias, palavras e promessas verbais", ressaltou Putin.

Os EUA são responsáveis pela escalada das tensões na Europa, sublinhou presidente russo.

"Aquilo que está acontecendo agora, esta tensão que está se desenvolvendo, é culpa deles. A cada passo Rússia foi forçada a responder de alguma forma, a cada passo a situação continuava se deteriorando e se degradando. Agora estamos em uma situação em que temos que decidir alguma coisa", apontou líder da Rússia durante a reunião.

Certas pessoas detratoras da Rússia interpretam as propostas de garantias de segurança como um ultimato, mas isso não é assim, disse Putin.

"Já estamos vendo que alguns dos nossos detratores, digo francamente, interpretam [as propostas] como um ultimato por parte da Rússia. É um ultimato ou não? Claro que não", explicou presidente.

Além do mais, Putin recordou aos EUA sobre a destruição da Iugoslávia, sem qualquer direito de fazê-lo, e da entrada no Iraque e na Síria, observando que os EUA "fazem o que querem".

"Nossos parceiros, digamos assim, os EUA, em anos anteriores, supostamente salvaguardando os seus interesses e segurança a milhares de quilômetros do seu território nacional, cometeram as coisas mais duras sem qualquer autorização do Conselho de Segurança da ONU. A Iugoslávia foi bombardeada – com que pretexto? Foi com autorização do Conselho de Segurança? Onde está a Iugoslávia e onde estão os EUA? Destruíram o país. Sim, havia um conflito interno, havia problemas, mas quem deu o direito de atacar uma capital europeia? Ninguém. Simplesmente decidiram assim, e os [Estados] satélites corriam atrás deles e ladrinchavam", comentou presidente.

Putin acrescentou ainda que os EUA também entraram no Iraque, "destruíram o país e criaram um foco de terrorismo internacional. E depois revelou-se que eles estavam errados. E descobriu-se que [o serviço] de inteligência falhou-nos. Destruíram um país – foi a inteligência que falhou. E essa foi a explicação".

Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou projetos de acordos sobre garantias de segurança entre a Rússia, EUA e OTAN.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: