EUA estão sem fundos para ajudar a Ucrânia, diz secretário da Casa Branca

Sputnik Brasil - O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, informou que Washington “emitiu o último pacote para o qual tivemos financiamento” de ajuda à Ucrânia.

Desapontado, Kirby instou o Congresso dos EUA a aprovar mais fundos de assistência militar para Kiev. >>> LEIA TAMBÉM: Zelensky reconhece que sem ajuda dos EUA será obrigado a ceder territórios à Rússia

Durante a coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (11), Kirby destacou que o país não dispõe mais de recursos para auxiliar a Ucrânia. Ele ressaltou que é crucial que o Congresso aprove um montante adicional de dinheiro para Kiev.

A declaração é feita simultaneamente à suspensão, pelos Estados Unidos, do fornecimento de armas e material militar à Ucrânia devido à falta de orçamento.

