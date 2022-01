EUA estão sendo “hipócritas” com situação no Cazaquistão, diz chancelaria russa

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O envio de forças de paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês) ao Cazaquistão foi realizado de forma absolutamente legítima, enquanto a resposta dos EUA é insultuosa e grosseira, afirmou no sábado (8) Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"Uma reação clara e perfeitamente legítima a um apelo legítimo. O mais importante: apelo do presidente legitimamente eleito do Cazaquistão [...] Não houve quaisquer questões sobre como estas [eleições presidenciais cazaques] aconteceram. Todos reconheceram, trabalharam, criaram relações. Não há quaisquer dúvidas, é um presidente legitimamente eleito, um governo legítimo, que pediu ajuda à organização da qual participa", afirmou Zakharova no canal Solovyov Live no YouTube.

"Como tal, esta tese favorita [do Ocidente] de que há algum tipo de história ilegal, também não funciona. Por isso, nossos parceiros ocidentais balbuciam, mostram extrema falta de profissionalismo e se contradizem mutuamente. Tenho a impressão de que também insultam por pura impotência", continuou.

PUBLICIDADE

Ela também criticou as declarações de várias autoridades no Ocidente, incluindo Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, que disse que "uma lição da história passada é que quando você tem russos em sua casa, pode ser difícil fazê-los sair".

A chancelaria russa respondeu que ele "brincou à sua maneira grosseira", observando que "se Antony Blinken gosta tanto de lições de história, que tenha em mente o seguinte: quando você tem americanos em sua casa, pode ser difícil permanecer vivo sem ser roubado ou violado".

PUBLICIDADE