EUA estão tentando destruir cúpula Rússia-África, diz chanceler russo Lavrov

Moscou se prepara para sua segunda cúpula com os países africanos, marcada para o final de julho em São Petersburgo

(Reuters) - Os Estados Unidos estão tentando fazer com que a cúpula planejada entre a Rússia e países africanos fracasse como parte dos esforços para isolar Moscou, afirmou o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em entrevista publicada nesta terça-feira.

Lavrov disse ao site de notícias Argument and Fakty que a Rússia é diferente dos países ocidentais em suas relações com a África porque "nunca dizemos a nossos parceiros estrangeiros como eles devem viver. Não temos uma agenda secreta".

Moscou se prepara para sua segunda cúpula com os países africanos, marcada para o final de julho em São Petersburgo, incluindo trabalhos em projetos de infraestrutura, tecnologia e energia.

"É verdade que os Estados Unidos e seus vassalos estão fazendo todo o possível para conseguir o isolamento internacional da Rússia", disse Lavrov ao site. "Em particular, eles estão tentando torpedear a planejada segunda cúpula Rússia-África... para persuadir nossos amigos africanos a não participarem."

De qualquer forma, disse Lavrov, as chances de prejudicar a conferência estão diminuindo, pois "cada vez menos pessoas estão dispostas a fazer todos os esforços para as ex-potências coloniais".

"As tentativas de interferir em nossa cooperação com os países do sul e leste globais continuarão, mas o sucesso está longe de ser garantido."

O Departamento de Estado dos EUA, em um comunicado, não abordou as acusações de Lavrov diretamente, mas disse que Washington está buscando relações fortes com os países africanos "para enfrentar os desafios compartilhados que enfrentamos".

"Nossa política para a África é sobre a África", acrescentou.

