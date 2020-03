Horas antes do ataque aéreo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que teve uma "conversa muito boa" com o líder talibã, Abdul Ghani Baradar edit

247 - Forças militares dos Estados Unidos fizeram um ataque aéreo nesta quarta-feira (4) contra as formações do Talibã em Nahr-e Sara (Helmand, Afeganistão), informou pelo Twitter o coronel Sonny Leggett, porta-voz militar dos EUA no país.

Segundo Leggett, os combatentes do Talibã "estavam atacando ativamente um posto de controle" das Forças de Segurança Nacional do Afeganistão. O militar estadunidense alega que a ação de sua força aérea foi “defensiva” para interromper a ação do Talibã. Ele também explicou que é o primeiro ataque dos EUA contra o Talibã em 11 dias.

Horas antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter tido uma "conversa muito boa" com o líder talibã, Abdul Ghani Baradar, dias após a assinatura do acordo de paz no Afeganistão.

Informações do Russia Today.