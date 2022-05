EUA formam 'aliança asiática' para troca de informações sobre China e Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A obsessão doentia dos EUA em enfrentar a Rússia e a China parece não ter fim. Desta vez, os norte-americanos formaram uma "aliança asiática" para o intercâmbio de informações secretas sobre os dois países.

Os EUA e outros seis Estados-membros do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) estabelecerão um sistema coletivo de troca de dados, informou a agência de notícias Nikkei.

A mídia japonesa informou que o acordo envolve o Japão, Canadá, Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan e Singapura, que deverão substituir as estruturas correspondentes do APEC, bem como reavaliar as regras transfronteiriças relativamente a dados pessoais, formando um padrão unificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, outros países poderão participar do projeto futuramente, como é o caso do Brasil e do Reino Unido, em mais uma tentativa do Ocidente de criar alianças contra Pequim e Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE