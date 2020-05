EUA ignoram covid-19 e retomam exercícios militares na Europa

O comando da Otan - Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou seus planos de conduzir manobras no território polonês após estas terem sido suspensas devido à pandemia edit

Sputnik - As Forças Armadas dos EUA conduzirão os exercícios Allied Spirit (Espírito Aliado) na Polônia de 5 a 19 de junho, apesar da pandemia de covid-19, informou a Army Times, citando declaração do Comando do Exército dos EUA na Europa.

As manobras, que contarão com aproximadamente quatro mil soldados norte-americanos e dois mil poloneses, inicialmente foram planejadas para maio, com o objetivo de coincidir com o Defensor da Europa 2020, o exercício mais importante da Aliança desde a Guerra Fria, que foi suspenso devido ao surto de coronavírus.

"Foram tomadas todas as precauções relacionadas à covid-19 para proteger a saúde das tropas participantes", indica o comunicado do Exército.

O Defensor da Europa 2020 visa praticar operações aéreas no território dos Estados bálticos e da Geórgia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.