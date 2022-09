EUA impõem novas sanções às exportações de petróleo do Irã e miram empresas chinesas

Washington tem visado cada vez mais as empresas chinesas pela exportação de produtos petroquímicos do Irã, à medida que as perspectivas de reviver o pacto nuclear diminuíram edit

Sputnik - Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (29) sanções a empresas acusadas de envolvimento no comércio petroquímico e de petróleo do Irã, incluindo cinco com sede na China.

A iniciativa, escreve o portal Arab News, serve também para pressionar Teerã a reviver o acordo nuclear iraniano de 2015.

Washington tem visado cada vez mais as empresas chinesas pela exportação de produtos petroquímicos do Irã, à medida que as perspectivas de reviver o pacto nuclear diminuíram.

“Enquanto o Irã recusar um retorno mútuo à plena implementação do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), os Estados Unidos continuarão a aplicar suas sanções à venda de petróleo e produtos petroquímicos iranianos”, disse o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, Brian Nelson.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse em um comunicado separado que o Departamento de Estado designou duas empresas com sede na China, Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd. e WS Shipping Co. Ltd.

Blinken acusou a Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd. de operar uma instalação comercial de armazenamento de petróleo bruto para o petróleo iraniano. A WS Shipping Co. Ltd. foi acusada de ser gerente de um navio que transportava produtos petrolíferos iranianos.

O Departamento do Tesouro dos EUA também impôs sanções a uma rede de empresas envolvidas no que disse ser a venda de centenas de milhões de dólares em produtos petroquímicos e petrolíferos iranianos para o sul e leste da Ásia.

