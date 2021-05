EUA impõem sanções a 3 entidades russas e 13 navios envolvidos na construção do Nord Stream 2

Sputnik - O governo dos EUA impôs sanções a três entidades russas e 13 navios envolvidos na construção do canal Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2). As informações foram confirmadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.

Entre os navios sancionados estão Akademik Cherskiy, Vladislav Strizhov, Yury Topchev e Baltiyskiy Issledovatel. As empresas sancionadas são o Marine Rescue Service da Rússia, o Mortransservice e o Samara Heat and Energy Property Fund.

O movimento para impor sanções a entidades e embarcações russas envolvidas na construção do Nord Stream 2 ocorre logo depois que o Departamento de Estado divulgou um relatório sob a Lei de Proteção de Segurança Energética da Europa (PEESA, na sigla em inglês), listando os envolvidos no projeto do gasoduto.

O governo Biden também moveu a isenção de sanções contra Nord Stream 2 AG e seu CEO , Matthias Warnig. O secretário de Estado Antony Blinken disse que a decisão é do "interesse nacional" dos EUA.

O Nord Stream 2

O Nord Stream 2 é um gasoduto projetado para fornecer até 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo para a Europa anualmente.

O projeto encontrou forte oposição dos Estados Unidos, com Washington alegando que o empreendimento ameaça a segurança energética europeia, e sugerindo seu gás natural liquefeito como alternativa.

Os países da UE, particularmente a Alemanha, argumentaram que não cabe a Washington tomar decisões sobre a segurança energética europeia, defendendo o Nord Stream 2 mesmo após as sanções americanas.

Moscou, por sua vez, sublinhou repetidamente que o projeto é puramente econômico, e a forma como a Casa Branca se opõe é um exemplo de concorrência desleal.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.