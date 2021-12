EUA impõem sanções ao Irã e outros países por violação de direitos humanos

Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta terça-feira (7), a mais de uma dezena de pessoas e entidades no Irã, Síria e Uganda edit

Sputnik - Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta terça-feira (7), a mais de uma dezena de pessoas e entidades no Irã, Síria e Uganda, acusando-os de estarem implicadas em abusos de direitos humanos e atos de repressão.

Na véspera da chamada Cúpula pela Democracia, que deve ocorrer nesta semana, o Departamento de Tesouro disse que visa punir a repressão e o enfraquecimento da democracia, designando indivíduos e entidades que considera ligados à repressão violenta de manifestantes pacíficos no Irã e ataques com armas químicas letais contra civis na Síria, entre outros.

Washington incluiu na lista negra dois oficiais sêniores da Força Aérea síria, acusando-os de serem responsáveis por ataques com armas químicas contra civis, bem como três oficiais dos serviços de segurança e inteligência da Síria.

Quanto ao Irã, os EUA sancionaram as Unidades Especiais da Polícia (NAJA) e as Forças Especiais Antiterroristas do Irã, bem como vários altos funcionários e ainda Gholamreza Soleimani, que comanda a milícia paramilitar iraniana Basij.

