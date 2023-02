EUA importam diariamente 100.000 barris de petróleo da Venezuela, revela fonte

Falando à Sputnik, uma fonte falou de um aumento no suprimento petrolífero para o país norte-americano, que poderia ser aumentado no caso de alívio de sanções edit

O volume de petróleo venezuelano importado para os EUA tem assumido uma média diária de 100.000 barris em fevereiro, depois que a administração de Joe Biden aliviou as restrições existentes em novembro, informou na sexta-feira (17) uma fonte à Sputnik.

Ela disse que as petrolíferas Chevron, Valero e Phillips 66 juntas liderarão o aumento da importação de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos.

"A produção aumentou na Petropiar, e a produção recomeçou recentemente na Petroboscan, de modo que juntos somam mais de 100.000 volumes para a costa do Golfo dos Estados Unidos", explicou a fonte.

A Chevron tem participações conjuntas com a PDVSA venezuelana tanto na Petropiar, um campo petrolífero pesado na faixa de Orinoco, quanto na Petroboscan, no oeste da Venezuela.

A fonte da Sputnik acrescentou que a quantidade média de petróleo venezuelano importado para os EUA pode aumentar se as restrições de Washington continuarem diminuindo.

Em 2022 na Cidade do México foi assinado entre o governo da Venezuela e a oposição um acordo sobre a situação política e resolver a crise humanitária no país sul-americano.

Em novembro desse ano o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma nova licença que permite à Chevron extrair petróleo na Venezuela por seis meses através de seus parceiros da joint venture da PDVSA. Ao mesmo tempo, a licença não expandiu as operações nem permitiu novos investimentos dos EUA no setor petrolífero venezuelano.

