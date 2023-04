Alvo é o Partido Socialista do Povo Africano em St. Louis, no Texas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um grande júri federal nos Estados Unidos acusou três lideranças do Partido Socialista do Povo Africano residentes em St. Louis, no Texas, de promover "propaganda pró-Rússia" e "desinformação" sobre a Ucrânia.



A acusação alega que o presidente do Partido Socialista do Povo Africano, Omali Yeshitela, e os membros Penny Joanne Hess e Jesse Nevel atuaram como "agentes do governo russo" sem notificar o procurador-geral dos EUA. Cada um deles pode pegar até 10 anos de prisão por essa acusação. Eles também podem pegar até cinco anos de prisão por "conspirar para que cidadãos americanos atuem como agentes ilegais".

Aleksandr Viktorovich Ionov, de Moscou, chefe do Movimento Antiglobalização da Rússia, supostamente trabalhou com o Serviço Federal de Segurança da Rússia para realizar uma “campanha de influência maligna” nas eleições dos EUA, incluindo através do partido, escreveu o Departamento de Justiça em um comunicado.

Yeshitela disse que foi amarrado do lado de fora de sua casa em St. Louis em uma abordagem em julho passado por agentes do FBI que usaram granads de efeito moral quando invadiram.



Ele afirmou que o FBI tem como alvo seu grupo há décadas e chamou as acusações de ataque “estúpido” à sua organização.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.