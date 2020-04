EUA insistem em provocação e investigam se coronavírus foi criado pela China, diz TV

247 - Segundo um documento obtido pela rede de TV CNN, oficiais da Inteligência e da Segurança Nacional dos Estados Unidos estão investigando se o novo coronavírus foi criado em um laboratório da cidade chinesa de Wuhan e, acidentalmente tenha sido espalhado entre os moradores.

A teoria de que o coronavírus foi criado como arma biológica foi impulsionada por apoiadores do presidente Donald Trump, que nos últimos dias voltou a atacar a China e a Organização Mundial da Saúde (OMS) por conta da pandemia mundial, e está entre as "teorias da conspiração" mais citadas também no Brasil e na Itália, informa a Ansa.

Porém, a CNN ouviu uma fonte ligada à Casa Branca que ironizou a pesquisa, afirmando que "sempre que há uma epidemia, alguém propõe que o vírus ou outro patogênico tenha sido criado em laboratório".

