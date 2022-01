EUA instam Israel a impedir investimentos chineses no país, segundo relatório

Apoie o 247

Sputnik - O governo do presidente norte-americano Joe Biden e o governo israelense mantiveram diálogos sobre a China no mês passado, com os americanos expondo suas preocupações com os investimentos chineses em Israel.

De acordo com o portal Axios, a conversa ocorreu no dia 14 de dezembro, e foi a primeira ampla consulta entre os dois países em relação à China desde que Biden assumiu o poder, sendo liderada pelo vice-conselheiro de segurança nacional de ambos os lados.

Temendo uma retaliação de Pequim, o lado israelense supostamente tentou manter a conversa o mais discreta possível.

A reunião contou com representantes de diversas agências governamentais que lidam com a economia, relações exteriores e segurança nacional.

Ambos os lados forneceram linhas gerais de política e trocaram observações enquanto realizavam suas próprias avaliações políticas, segundo um funcionário de alto escalão israelense, que também afirmou que as partes não chegaram a uma conclusão.

Além disso, durante uma visita a Israel, uma semana após a reunião, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, levantou algumas questões em encontro com o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores Yair Lapid.

De acordo com o relatório, citando os israelenses, os pontos principais abordados por Sullivan foram o envolvimento da China em projetos de infraestrutura, preocupações com hackers chineses e a necessidade de estabelecer uma frente unida contra os chineses.

Recentemente, Israel informou que o governo Biden estava intensificando a pressão sobre Israel e outros países para escolherem um lado entre EUA e China.