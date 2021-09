EUA interferem nos assuntos de Hong Kong e apoiam forças anti-China e desestabilizadoras, aponta China

Um porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Conselho de Estado da China enfatizou que o Ministério das Relações Exteriores revela a hipocrisia dos EUA na democracia, liberdade e direitos humanos, entre outras questões edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Da Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou nesta sexta-feira (24) em seu site oficial fatos que mostram a interferência dos Estados Unidos nos assuntos de Hong Kong e seu apoio para as forças anti-China e desestabilizadoras.

Um porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Conselho de Estado da China anunciou no mesmo dia que sua entidade apoia totalmente a decisão da Chancelaria, que é uma forte resposta à difamação dos EUA sobre a jurisdição do governo chinês em Hong Kong e às sanções aplicadas pelos EUA contra funcionários chineses.

O porta-voz enfatizou que o artigo do Ministério das Relações Exteriores da China revela a hipocrisia dos EUA na democracia, liberdade e direitos humanos, entre outras questões.

PUBLICIDADE

Os EUA aplicam padrões duplos e a hegemonia para tentar impedir o desenvolvimento da China. No entanto, as intrigas norte-americanas não conseguirão nenhum sucesso, porque a nova Lei sobre a Salvaguarda da Segurança Nacional em Hong Kong já aperfeiçoou o sistema legislativo local e recuperou a estabilidade e prosperidade da região.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

PUBLICIDADE