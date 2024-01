EUA interrompem fornecimento de armas à Ucrânia, diz Casa Branca

Apoie o 247

TASS - Os Estados Unidos suspenderam as entregas de armas e equipamento militar à Ucrânia devido à falta de fundos orçamentários para financiar tais programas, disse o Coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

“Emitimos o último pacote que tínhamos financiamento para apoiar”, disse Kirby, respondendo a uma pergunta sobre a ajuda militar de Washington ao governo de Kiev.

“É por isso que é fundamental que o Congresso avance nesse pedido suplementar de segurança nacional e obtenhamos mais financiamento”, continuou ele. "A assistência que prestamos foi agora interrompida."

Nas suas estimativas, “a necessidade [de mais armas dos EUA na Ucrânia] é urgente neste momento, especialmente nestes meses de inverno”.

Há quase quatro meses, a administração de Washington enviou ao Congresso um pedido de dotações suplementares para o ano fiscal de 2024, que começou nos EUA em 1 de outubro, principalmente para fornecer ajuda a Israel e à Ucrânia, bem como para combater a China e a Rússia na Região da Ásia-Pacífico. No total, a administração Biden procura cerca de 106 bilhões de dólares para estes fins.

O destino do pedido e dos projetos de lei alternativos permanece incerto. Vários republicanos na Câmara dos Representantes e no Senado manifestaram-se recentemente contra a continuação do apoio financeiro a Kiev.

