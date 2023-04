EUA investem US$5 bi para acelerar desenvolvimento de novas vacinas contra Covid

“Novas variantes e perda de imunidade ao longo do tempo podem continuar a desafiar nossos sistemas de saúde nos próximos anos”, disse o porta-voz do HHS edit

(Reuters) — O governo dos Estados Unidos está investindo mais de 5 bilhões de dólares em um esforço para acelerar o desenvolvimento de novas vacinas e tratamentos contra a Covid-19, disse um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) e um funcionário do governo Biden nesta segunda-feira.

O investimento, apelidado de “Projeto NextGen” e anunciado pela primeira vez pela Casa Branca e por funcionários do HHS em entrevista ao Washington Post, visa fornecer melhor proteção contra os coronavírus, incluindo o que causa a Covid-19, que podem se tornar ameaças futuras.

“Embora nossas vacinas ainda sejam muito eficazes na prevenção de doenças graves e morte, elas são menos capazes de reduzir infecções e transmissão ao longo do tempo”, disse o porta-voz do HHS.

“Novas variantes e perda de imunidade ao longo do tempo podem continuar a desafiar nossos sistemas de saúde nos próximos anos.”

O governo do presidente Joe Biden vai investir no mínimo 5 bilhões de dólares em colaborações com o setor privado, uma abordagem semelhante à do projeto "Operação Warp Speed" do ex-presidente Donald Trump, que acelerou o desenvolvimento e a distribuição de vacinas em 2020.

“O Projeto NextGen irá acelerar e simplificar o rápido desenvolvimento da próxima geração de vacinas e tratamentos por meio de colaborações público-privadas”, disse o funcionário do governo.

