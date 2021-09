EUA investirão bilhões em maior projeto de construção militar da história

Apoie o 247

Sputnik - Na quarta-feira (8), o secretário da Marinha dos EUA, junto com senadores e congressistas de Maine e New Hampshire, deram o primeiro passo para uma grande renovação do estaleiro naval de Portsmouth.

De acordo com a senadora Susan Collins, o projeto de expansão da doca seca vai custar mais de US$ 2 bilhões (R$ 10,6 bilhões), com alguns senadores, inclusive, afirmando que este será o projeto de construção mais caro dos EUA, segundo a emissora News Center Maine.

O projeto de sete anos, que faz parte do Programa de Otimização da Infraestrutura dos Estaleiros Federais, duplicará o tamanho da área existente da doca seca do estaleiro, onde os submarinos de ataque da Marinha são reparados, mantidos e modernizados.

"Como o maior projeto de construção militar da história, este é um investimento significativo para os americanos. Com este investimento, eles poderão dormir mais seguros, eles saberão que nossa frota de ataque nuclear pode contar com uma manutenção e reparos rápidos. Nossos navios não terão de esperar no mar por doca seca", afirmou Carlos Del Toro, secretário da Marinha dos EUA.

Ao final da construção, a nova doca vai permitir ao estaleiro prestar serviços aos maiores submarinos da Marinha norte-americana, além de permitir trabalhos em dois submarinos ao mesmo tempo.

Para Carlos Del Toro e Susan Collins, os submarinos e destróieres são essenciais para conter as crescentes ameaças marítimas.

