ICL

TASS - O governo dos Estados Unidos percebe que ninguém acredita que não desempenhou nenhum papel nas explosões que danificaram os gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2, disse a porta -voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

"Os americanos afirmam que" não tinham nada a ver "com as explosões dos oleodutos Nord Stream, embora as descobertas do renomado repórter de investigação Seymour Hersh estejam amplamente disponíveis", escreveu ela em seu canal do Telegram na terça -feira (21). "Sabemos que eles sabem que todo mundo sabe que isso é uma mentira".

"O problema não é que" os EUA "sejam a única resposta lógica para a pergunta mais antiga da prática jurídica, Cui Bono (quem se beneficia?). O problema é que os americanos estão simplesmente mentindo.

