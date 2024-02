EUA lançam novos ataques contra o Iêmen

Apoie o 247

Reuters – Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques contra 36 alvos houthis no Iêmen no sábado, no segundo dia de importantes operações dos EUA contra grupos ligados ao Irã após um ataque mortal às tropas americanas no fim de semana passado.

Os ataques atingiram instalações de armazenamento de armas enterradas, sistemas de mísseis, lançadores e outras capacidades que os houthis têm usado para atacar o transporte no Mar Vermelho, disse o Pentágono, acrescentando que visou 13 locais em todo o país.

A ação coletiva envia uma mensagem clara aos houthis de que eles continuarão enfrentando mais consequências se não encerrarem seus ataques ilegais ao transporte internacional e embarcações navais, disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Os ataques dos EUA "não passarão sem uma resposta e consequências", disse o porta-voz militar houthi, Yahya Sarea.

Os ataques no Iêmen correm paralelos a uma campanha em curso dos EUA de retaliação militar pela morte de três soldados americanos em um ataque de drone por militantes apoiados pelo Irã em um posto avançado na Jordânia.

Os EUA realizaram mais de uma dúzia de ataques contra alvos houthis nas últimas semanas, mas esses falharam em deter os ataques do grupo.

