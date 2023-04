EUA 'lutam' no Oriente Médio para 'esconder seu declínio', sugere Irã

Os EUA tentam "encobrir sua decadência" através do envio de um submarino e de um porta-aviões à região da Ásia Ocidental, diz a chancelaria iraniana edit

Sputnik - Em uma série de mensagens postadas no Twitter, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, acusou Washington de ser "belicista e de incentivar a instabilidade" na região.

As últimas decisões norte-americanas de caráter militar contrariam a vontade das nações do Oriente Médio.

Recentemente, Washington anunciou a implementação do submarino de propulsão nuclear USS Florida na 5ª Frota norte-americana em Bahrein, para "garantir a segurança e a estabilidade marítima regional".

Pouco depois, o Pentágono decidiu deslocar o porta-aviões USS George H.W. Bush para "mais próximo" da Síria.

Estas ações são um sinal da "luta do governo dos EUA para esconder seu declínio", já que "as novas equações regionais prenunciam a formação de uma nova ordem e não precisam de forças militares estrangeiras", adicionou Kanaani.

O Irã tem denunciado frequentemente a presença de forças estrangeiras na região Ásia Ocidental lideradas pelos EUA, ressaltando que isso apenas aumenta os problemas de segurança.

