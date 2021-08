EUA mantêm conversações com militares chineses pela primeira vez sob Biden, disse oficial

Os Estados Unidos colocam o combate à China no centro de sua política de segurança nacional há anos, e o governo Biden descreveu a rivalidade com Pequim como "o maior teste geopolítico" deste século edit

(Reuters) - Um alto funcionário do Pentágono conversou com os militares chineses pela primeira vez desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro para se concentrar na gestão de riscos entre os dois países, disse um funcionário dos EUA à Reuters na sexta-feira.

Os Estados Unidos colocam o combate à China no centro de sua política de segurança nacional há anos, e o governo Biden descreveu a rivalidade com Pequim como "o maior teste geopolítico" deste século.

As relações entre a China e os Estados Unidos têm ficado cada vez mais tensas, com as duas maiores economias do mundo entrando em confronto por tudo, desde Taiwan e o histórico de direitos humanos da China até sua atividade militar no Mar do Sul da China.

PUBLICIDADE

Apesar das tensões e da retórica acalorada, os oficiais militares dos EUA há muito buscam ter linhas de comunicação abertas com seus colegas chineses para poder mitigar potenciais surtos ou lidar com quaisquer acidentes.

Michael Chase, subsecretário assistente de defesa para a China, falou na semana passada com o major-general chinês Huang Xueping, vice-diretor do Escritório do Exército de Libertação do Povo para Cooperação Militar Internacional.

"(Eles) utilizaram o link telefônico de defesa EUA-RPC hoje para conduzir uma videoconferência segura", disse o funcionário dos EUA, falando sob condição de anonimato.

PUBLICIDADE

Chase se concentrou em "gerenciar crises e riscos", acrescentou o funcionário.

As autoridades disseram que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ainda não falou com seu homólogo chinês, em parte porque houve um debate sobre qual oficial chinês seria o homólogo de Austin.

A vice-presidente Kamala Harris disse na quinta-feira que os Estados Unidos dão boas-vindas à competição e não buscam conflito com Pequim, mas se manifestarão sobre questões como disputas marítimas no Mar da China Meridional.

PUBLICIDADE

China, Vietnã, Brunei, Malásia, Filipinas e Taiwan reivindicam partes do Mar da China Meridional, que é atravessado por rotas marítimas vitais e contém campos de gás e ricos pesqueiros.

Biden aumentou as sanções contra a China por supostas violações dos direitos humanos em Xinjiang e Hong Kong.

Em uma mudança de seu antecessor como presidente, Donald Trump, Biden tem procurado reunir aliados e parceiros para ajudar a combater o que a Casa Branca diz ser as políticas externa e econômica cada vez mais coercitivas da China.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: