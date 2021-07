EUA mudarão número de tropas no Iraque para tarefa de treino, diz Casa Branca

Segundo Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca, os EUA realizarão uma tarefa de treino no Iraque, que ajustará o número de tropas que Washington deixará no país edit

Sputnik - Os EUA ajustarão o número de suas tropas no Iraque à medida que mudarem sua missão de operações de combate para um foco no treinamento e aconselhamento das forças locais, disse na segunda-feira (26) Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.

"O verdadeiro anúncio hoje, ou a verdadeira notícia de hoje, devo dizer, é sobre uma mudança de missão, e os números serão dirigidos pelo que é necessário para a missão ao longo do tempo. Por isso, trata-se mais de mudar para uma maior capacidade de aconselhamento e treinamento do que temos tido nos últimos anos", explicou Psaki durante coletiva de imprensa.

É esperado que na segunda-feira (26) Joe Biden, presidente dos EUA, converse na Casa Branca com Mustafa Al-Kadhimi, primeiro-ministro do Iraque, esperando-se que os dois líderes anunciem o fim da missão militar no Iraque.

Na quinta-feira (22) o jornal Wall Street Journal citou representantes das administrações dos dois países, relatando que Washington e Bagdá pretendiam chegar a um acordo sobre a retirada das tropas norte-americanas da República Árabe até o final do ano.

Ao mesmo tempo, a mídia destacou que Washington e Bagdá pretendem sublinhar que a presença militar dos EUA "ainda será necessária no futuro para ajudar as tropas iraquianas na luta contra o Daesh [organização terrorista, proibida na Rússia e em vários outros países]".

O jornal The New York Times indicou no sábado (24), citando fontes do Departamento de Defesa dos EUA e da administração do presidente Joe Biden, que os norte-americanos poderiam manter o número de suas tropas no Iraque no mesmo nível, em cerca de 2.500 efetivos.

