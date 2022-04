EUA não descartam ação militar caso China construa base militar nas Ilhas Salomão

Apoie o 247

247 - O embaixador Daniel Kritenbrink, secretário de Estado adjunto para Assuntos do Leste Asiático e do Pacífico, não descartou uma reação militar caso a China construa uma base militar nas Ilhas Salomão.

A China nega ter intenções de construir uma base militar no país Oceânico, e chamou as especulações dos Estados Unidos e da Austrália de "desinformação pura".

A chancelaria chinesa afirmou ainda que a cooperação de segurança entre China e Ilhas Salomão "está dentro da soberania" das nações e é "consistente com o direito internacional e a prática costumeira internacional".

Kritenbrink, que fez parte da comissão que esteve em Honiara para uma reunião com o primeiro-ministro, Manasseh Sogavare, expressou preocupação no encontro.

“Queríamos descrever para nossos amigos nas Ilhas Salomão quais são nossas preocupações”, disse Kritenbrink. “O primeiro-ministro Sogavare indicou que, na visão das Ilhas Salomão, o acordo que eles concluíram tem implicações apenas domésticas. Mas deixamos claro que existem potenciais implicações de segurança regional do acordo não apenas para nós mesmos, mas para aliados e parceiros em toda a região”.

Na terça-feira, 26, ele reiterou que os EUA está disposto a atuar na região caso qualquer outro tipo de presença militar seja efetivada.

“É claro que respeitamos a soberania das Ilhas Salomão, mas também queríamos que eles soubessem que, se fossem tomadas medidas para estabelecer uma presença militar permanente de fato, capacidades de projeção de poder ou uma instalação militar, teríamos preocupações significativas, e responderíamos muito naturalmente a essas preocupações”, disse.



Quando perguntado sobre o que essa resposta poderia envolver, ele disse: “olha, não vou especular e não estou em posição de falar sobre o que os Estados Unidos podem ou não fazer em tal situação”.

Pressionado sobre se ele descartaria a possibilidade de os EUA tomarem uma ação militar contra as Ilhas Salomão, ele disse: “não tenho muito a acrescentar além do que já afirmei.”

Um rascunho do acordo de segurança entre China e Ilhas Salomão vazou nas redes sociais no mês passado. Continha disposições que permitiam à China “fazer visitas de navios, realizar reabastecimento logístico e fazer escala e transição nas Ilhas Salomão”. (Com informações do jornal The Guardian).

