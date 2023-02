EUA não descartam natureza alienígena de objetos voadores abatidos, diz Comando de Defesa Aeroespacial

Apoie o 247

WASHINGTON, 13 de fevereiro (Sputnik) - Chefe do Comando do Norte dos EUA e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), o general Glen D. VanHerck, diz que não descarta que os objetos suspeitos derrubados nos últimos dias possam estar ligados à vida extraterrestre .

"Vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-inteligência descobrirem isso. Não descartei nada", disse VanHerck durante um briefing do Pentágono no domingo, quando perguntado sobre a possível conexão dos objetos com alienígenas.

Pentágono não atribui objetos aéreos avistados recentemente a nenhum país

O Pentágono diz que atualmente é incapaz de estabelecer ligações entre os objetos aéreos recentes avistados sobre a América do Norte e qualquer país específico.



"Eu hesitaria e exortaria você a não atribuí-lo a nenhum país específico. Não sabemos", disse o general VanHerck.

A secretária adjunta de Defesa dos EUA para Defesa Interna e Assuntos Hemisféricos, Melissa Dalton, disse anteriormente que o Pentágono era, neste momento, incapaz de "avaliar definitivamente o que são esses objetos recentes".



No início do domingo, o Pentágono confirmou que um objeto voador foi abatido sobre o Lago Huron, no estado americano de Michigan, sob as instruções do presidente dos EUA, Joe Biden, porque representava uma ameaça devido a potenciais capacidades de vigilância.



No sábado, um objeto não identificado foi abatido por uma aeronave F-22 dos EUA sobre o território de Yukon, no Canadá. A Casa Branca disse que o objeto abatido foi rastreado por 24 horas e não era tripulado.



Na sexta-feira, o governo Biden anunciou que os Estados Unidos abateram um objeto não identificado voando a aproximadamente 40.000 pés perto da costa norte do Alasca ao longo do Oceano Ártico. Biden ordenou que aeronaves militares dos EUA derrubassem o objeto devido a um perigo potencial para aviões civis.

