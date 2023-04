"EUA não dialogam com China de forma sincera", diz ex-embaixador chinês

Apoie o 247

247 - O ex-embaixador da China nos Estados Unidos Cui Tiankai concedeu uma entrevista ao portal chinês Yuyuantantian em que comentou as perspectivas da relação entre os dois países. Ele avaliou que, apesar da necessidade de interações bilaterais frequentes, os Estados Unidos não dialogam com a China de forma sincera e de igual para igual.

Na realidade, considerou Cui Tiankai, a postura de Washington com a China demonstra as próprias fraquezas dos EUA. Segundo ele, não vale a pena dialogar com Washington enquanto essa postura permanecer.

"Deveria haver mais interação entre os dois países, entre seus governos, em níveis elevados, e deveria ser bastante frequente e regular, mas é muito difícil fazer isso agora", disse Cui Tiankai, à margem do Fórum Lanting.

"Se você é sábio, benevolente e corajoso, não precisa falar sobre poder todos os dias, e referir-se constantemente a ele pode ser a manifestação de um sentimento de insegurança. Acho que esse é um fator muito importante que afeta as trocas China-EUA, incluindo trocas de alto nível", prosseguiu.



"Como você pode confiar neles quando dizem uma coisa e fazem outra? Qual é o sentido de reuniões oficiais de comunicação de alto nível se não se pode confiar nelas com o que dizem?", questionou Cui Tiankai.

Durante a entrevista, Cui Tiankai também observou as fragilidades do sistema político dos EUA, que, segundo ele, levou à polarização da sociedade estadunidense. O diplomata defendeu que os países ao redor do mundo não devem se sentir pressionados a seguir o modelo democrático tradicional, de separação de poderes e eleições.

"Já ouvi os americanos falarem da 'separação dos três poderes' e do sistema eleitoral, e eles parecem ser o símbolo da modernização. Mas agora sabemos muito bem que esse entendimento também é unilateral", considerou Cui Tiankai. "Muitos países aprenderam com os Estados Unidos e, com todo o aprendizado rígido do sistema dos EUA, nenhum dos países foi bem-sucedido. Em seguida, esses países foram rotulados pelos Estados Unidos como 'países falidos'. Na verdade, o fracasso não é causado pelos próprios países, mas por sua rígida aplicação dos valores ocidentais".



"Esses próprios países ocidentais também encontraram problemas. Veja bem, os Estados Unidos agora estão politicamente polarizados e socialmente divididos, e as duas partes estão tentando prejudicar seriamente uma à outra. O que os Estados Unidos nos disseram parece não funcionar", finalizou.

