EUA não escondem seu objetivo de impor derrota estratégica à Rússia na Ucrânia, diz embaixador

TASS - Washington não esconde que o objetivo dos EUA na Ucrânia é infligir uma derrota estratégica à Rússia e esgotá-la, disse o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, na TV russa na quarta-feira (1º/2).

"Os círculos políticos em Washington não escondem o objetivo de sua guerra no território ucraniano - infligir uma derrota estratégica à Rússia, esgotar e desgastar nosso país", disse ele.

O enviado russo observou que os americanos procuram colocar os parceiros e aliados da Rússia contra Moscou.

"Eles querem criar uma barreira entre nós e as ex-repúblicas soviéticas, eles os ameaçam com sanções, eles os convencem de que toda cooperação conosco deve ser interrompida e todos os laços devem ser cortados", continuou ele. "Os russófobos decidiram cortar o nome da Rússia do mapa político do mundo. Essas ideias não são slogans de propaganda e nem uma figura de linguagem. Esta é realmente uma situação real em nossas relações."

"As relações russo-americanas estão em péssimo estado. Os americanos efetivamente destruíram tudo o que construímos juntos nos últimos anos. O grau de russofobia e desconfiança está fora de escala", concluiu.

Na quarta-feira, os EUA impuseram sanções a 22 indivíduos e empresas de diferentes países

