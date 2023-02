EUA não querem fim do conflito, mas sim vender armas em nova escalada na Ucrânia, diz mídia

De acordo com especialistas citados pela mídia chinesa, os norte-americanos fizeram de tudo para comprometer as negociações entre a Ucrânia e a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O jornal chinês Global Times (GT) relatou que, no momento, os Estados Unidos não estão interessados no fim do conflito da Ucrânia.

De acordo com especialistas citados pelo GT, os norte-americanos fizeram de tudo para comprometer as negociações entre a Ucrânia e a Rússia.

Em 2022, diversas rodadas de negociações entre a Ucrânia e a Rússia foram realizadas, contudo não chegaram a lugar algum, já que Washington fez de tudo para comprometer todo o processo, recordou o especialista Cui Heng.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.