EUA não receberam pedido formal de extradição de Bolsonaro, afirma Casa Branca

Os Estados Unidos não receberam nenhum pedido oficial de extradição do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os Estados Unidos não receberam nenhum pedido oficial de extradição do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL-RJ), mas, se houver, Washington o analisará com cuidado, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a repórteres nesta quarta-feira (11).

"Não tenho conhecimento de um pedido oficial de informação ou extradição do governo brasileiro, embora, é claro, se recebermos um, o tratemos com seriedade e o examinemos com cuidado, como geralmente fazemos para tais pedidos", disse Jean-Pierre.

Bolsonaro, que foi internado com dores abdominais na Flórida na segunda-feira (8), deixou o hospital no dia seguinte (9), e disse que planeja voltar para casa mais cedo, pois os médicos brasileiros tiveram uma perspectiva melhor de sua condição.

Isso ocorreu logo depois que o senador brasileiro Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou que enviaria um pedido ao juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes, para buscar a extradição imediata de Bolsonaro dos EUA.

Segundo o senador, o ex-chefe de Estado é o responsável por incitar os atos de vandalismo no Brasil no último domingo (8).

Além disso, o vice procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Rocha Furtado, pediu a um tribunal para congelar os bens de Bolsonaro.

Bolsonaro perdeu a eleição presidencial no Brasil em outubro e partiu para os Estados Unidos em 30 de dezembro, um dia antes do término de seu mandato, evitando assim a posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os apoiadores de Bolsonaro, protestando contra os resultados das eleições desde o resultado, intensificaram seus protestos na semana passada e invadiram vários prédios do governo no domingo (8).

A polícia recuperou o controle dos prédios à noite. Até agora, 670 pessoas foram presas. Outras 599 foram liberadas por serem idosas ou por estarem acompanhadas de crianças.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.