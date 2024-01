Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos não têm um "pote mágico" para financiar a Ucrânia sem coordenar as inquirições do Congresso, declarou o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em entrevista à CNBC.

"Olhe, não há pote mágico com dinheiro. Se não conseguirmos receber o dinheiro, será um problema real. Este é um problema real para a Ucrânia. Acho que é um problema para nós", disse Blinken.

O secretário de Estado dos EUA assegurou novamente que a maior parte do dinheiro para Kiev seria gasta nos EUA.

Recentemente, o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, notou que os EUA não têm mais meios para continuar apoiando a Ucrânia, com os novos pacotes de assistência exigindo a aprovação de novos fundos por parte do Congresso. Segundo ele, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou o mais recente pacote de assistência de segurança em 27 de dezembro, que ainda não foi entregue à Ucrânia na íntegra, e isso pode levar semanas.

Os EUA e os seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) intensificaram a assistência militar à Ucrânia pouco depois do início da operação de Moscou. O Kremlin alertou repetidamente contra novas entregas de armas a Kiev, sublinhando que tais medidas apenas alimentam o conflito e acrescentando que o equipamento militar ocidental acabará por ser destruído. Moscou também alertou que os países da OTAN estavam a "brincar com fogo" ao fornecer armas a Kiev.

