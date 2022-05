EUA negam que sua estratégia para a China seja de nova Guerra Fria

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os Estados Unidos não vão impedir a China de desenvolver sua economia, mas querem que ela cumpra as regras internacionais, disse o secretário de Estado Antony Blinken nesta quinta-feira (26) em um discurso há muito aguardado sobre a estratégia dos EUA para abordar a ascensão da China como uma grande potência.

Washington não tentará mudar o sistema político da China, mas defenderá a lei e as instituições internacionais que mantêm a paz e a segurança e possibilitam a coexistência dos países, disse ele.

"Não estamos procurando um conflito ou uma nova Guerra Fria. Pelo contrário, estamos determinados a evitar ambos", disse Blinken no discurso de 45 minutos na Universidade George Washington, que abordou as questões bilaterais mais controversas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As relações EUA-China caíram para seu nível mais baixo em décadas sob o ex-presidente Donald Trump e pioraram ainda mais sob o presidente Joe Biden, que manteve as tarifas abrangentes de seu antecessor sobre produtos chineses enquanto buscava laços mais estreitos com aliados para reagir contra Pequim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início de seu governo, em janeiro de 2021, Biden enfrenta críticas de republicanos e alguns observadores da política externa por não anunciar uma estratégia formal para a China, a segunda maior economia do mundo e principal rival estratégico de Washington.

Crises externas, incluindo a complicada retirada dos EUA do Afeganistão no ano passado e a guerra da Rússia na Ucrânia, desviaram a atenção de Biden, que prometeu não deixar a China ultrapassar os Estados Unidos como líder global sob seu comando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas seu governo procurou capitalizar a nova solidariedade com os aliados estimulados pela crise na Ucrânia e pela parceria "sem limites" que a China anunciou com Moscou poucas semanas antes da invasão russa de 24 de fevereiro ao seu vizinho.

'Desafio mais sério a longo prazo'

Blinken disse que a China representa "o desafio de longo prazo mais sério para a ordem internacional".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele apresentou os contornos de uma estratégia para investir na competitividade dos EUA e se alinhar com aliados e parceiros para competir com a China.

Ele disse que o governo Biden está pronto para aumentar a comunicação direta com Pequim em uma ampla gama de questões e "responderá positivamente" se as autoridades chinesas tomarem medidas para resolver as preocupações dos EUA.

"Mas não podemos confiar em Pequim para mudar sua trajetória. Portanto, moldaremos o ambiente estratégico em torno de Pequim para avançar nossa visão de um sistema internacional aberto e inclusivo", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta, a embaixada da China em Washington disse que os Estados Unidos e a China compartilham "extensos interesses comuns e profundo potencial de cooperação" e que "a competição... não deve ser usada para definir o quadro geral das relações China-EUA".

"A China e os EUA ganham com a cooperação e perdem com o confronto", disse o porta-voz da embaixada, Liu Pengyu.

Ele se referiu à cúpula virtual entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping, em novembro passado e disse que o relacionamento estava "em uma encruzilhada crítica".

"Esperamos que o lado dos EUA trabalhe com a China para implementar seriamente o entendimento comum alcançado pelos dois líderes para melhorar a comunicação, gerenciar diferenças e focar na cooperação", disse ele.

'Repressivo e agressivo'

"Sob o presidente Xi, o Partido Comunista Chinês no poder se tornou mais repressivo em casa e mais agressivo no exterior", disse Blinken.

O discurso de Blinken coincidiu com o início de uma ampla turnê do ministro das Relações Exteriores da China pelos países insulares do Pacífico, uma frente cada vez mais tensa na competição por influência entre Pequim e Washington.

Blinken reiterou o compromisso dos EUA com a política de Uma Só China sobre Taiwan reivindicada pelos chineses, embora Biden no início desta semana tenha dito que os Estados Unidos se envolveriam militarmente se a China atacar Taiwan.

Washington tem uma política de longa data de ambiguidade estratégica sobre se defenderia Taiwan militarmente. Biden e assessores disseram mais tarde que suas declarações não refletem uma mudança de política.

Sob a política de Uma Só China, Washington reconhece oficialmente Pequim diplomaticamente, embora seja obrigado por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender. Blinken disse que isso não mudou e que Washington não apoia a independência de Taiwan.

"O que mudou é a crescente coerção de Pequim, como tentar cortar as relações de Taiwan com países ao redor do mundo e impedi-la de participar de organizações internacionais", disse ele, chamando a atividade quase diária dos militares chineses perto da ilha de "profundamente desestabilizadora".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE