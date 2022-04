EUA nunca desistiram do pensamento de Guerra Fria, diz mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - “A Otan é uma aliança defensiva e nunca buscou a extinção da Rússia”, disse o presidente norte-americano, Joe Biden, no dia 26 de março na Polônia. Esta afirmação tem razão, porque é quase impossível eliminar a Rússia, o maior país do mundo, com uma área territorial de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, além de possuir uma grande quantidade de armas nucleares e a qualidade de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, nas últimas décadas, os Estados Unidos não pararam de enfraquecer a Rússia em aspectos econômicos e políticos. Hollywood já dirigiu o mesmo roteiro na União Soviética, e quer ver o filme de novo no século 21.

A União Soviética já se desintegrou há mais de 30 anos, mas Washington não perdoou seu sucessor, a Rússia. Em 1991, o então presidente norte-americano, George Bush, anunciou o fim da Guerra Fria. Mas a Casa Branca nunca abandonou seu pensamento de Guerra Fria.

O ex-presidente estadunidense, Barack Obama, disse que a Rússia é uma grande ameaça à humanidade. O atual presidente Biden também afirmou que a Rússia é o maior inimigo dos EUA. Além disso, a Otan já se expandiu cinco vezes para o oriente. Tudo isso demonstra a estratégia geopolítica dos EUA.

A Ucrânia é um peão estadunidense para conter a Rússia. Em 2005 e 2014, Washington promoveu duas revoluções coloridas na Ucrânia para estabelecer o poder pró-EUA.

Por isso, os EUA e seu pensamento de Guerra Fria são a verdadeira razão dos atuais conflitos entre a Ucrânia e a Rússia.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

