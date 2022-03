EUA ordenam que embaixadores pressionem países para aplicar sanções contra a Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) – Os Estados Unidos ordenaram a cada um dos seus embaixadores que tentem exercer influência nos países onde se encontram para que se juntem às sanções contra a Rússia, em resposta à operação militar na Ucrânia, disse a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland.

"Não estamos apenas pressionando todos os países com os quais conversamos no nível presidencial e de secretariado e em todos os níveis do departamento, mas cada um de nossos embaixadores é instruído a trabalhar com seus países anfitriões e tentar fazer com que apliquem os EUA e a União Europeia na medida em que são capazes e dispostos a condenar a Rússia", disse Nuland durante uma audiência no Senado sobre a Ucrânia.

Os Estados Unidos também estão tentando influenciar vários países importantes que ainda se abstiveram de implementar sanções e outras medidas para permanecer "do lado certo da história", acrescentou.

