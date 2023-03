EUA: Otan 'nunca ameaçou' nenhum país e expandiu-se devido à 'agressão' russa

Apoie o 247

WASHINGTON, 6 de março (Sputnik) - A aliança da Otan nunca ameaçou nenhum país que não a ameaçasse e se expandiu devido à agressão russa, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, na segunda-feira.



“A Otan nunca ameaçou ninguém que, por sua vez, não representasse uma ameaça para os membros da Otan. A Otan se expandiu como resultado da agressão russa”, disse Price durante uma coletiva de imprensa.



Cabe aos estados membros da Otan tomar medidas prudentes em resposta às ações da Rússia, disse Price.



Os membros da Otan e outros estados parceiros aumentaram o financiamento e as armas para a Ucrânia para apoiar o governo em Kiev em meio à operação militar especial da Rússia lá.



A Otan foi fundada por 12 países em 1949 para combater a União Soviética e desde então se expandiu para 30 membros, com vários outros estados caminhando para a adesão à aliança.



Os Estados Unidos e outros estados membros da Otan afirmam que a aliança é de natureza defensiva, enquanto a Rússia afirma que a aliança continuou a crescer, apesar das preocupações de segurança claramente expressas por Moscou.

