EUA passam de 100 mil hospitalizados por coronavírus pela primeira vez

O anúncio veio do Covid Tracking Project. De acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, os mortos chegaram a mais de 3 mil em um dia, um recorde edit

247 - O número de hospitalizados por causa do coronavírus nos Estados Unidos passou dos 100 mil pela primeira vez desde o início da pandemia, anunciou o Covid Tracking Project nesta quarta-feira (2). De acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, os mortos chegaram a 3.157 no mesmo dia, uma marca recorde.

"Existem atualmente 100.226 pessoas com Covid-19 e hospitalizadas nos Estados Unidos, é a primeira vez que as hospitalizações ultrapassam 100 mil", anunciou o Covid Tracking Project no Twitter.

Os EUA ocupam o primeiro lugar no ranking global de casos da Covid-19, com 14,3 milhões), à frente de Índia (9,5 milhões) e Brasil (6,4 milhões). O governo americano também contabiliza a maior quantidade de mortes (279 mil).

O conhecimento liberta. Saiba mais