EUA pedem à China que ajude a conter ataques houthis no Mar Vermelho

Sputnik - De acordo com o Financial Times (FT), os EUA pediram à China que exorte Teerã a controlar os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, que atacam navios comerciais no Mar Vermelho, mas viram poucos sinais de ajuda de Pequim, segundo autoridades norte-americanas.

Segundo a apuração, as autoridades têm levantado a questão com os altos responsáveis chineses nos últimos três meses. Mas, apesar de esforços como os do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, há poucas evidências de que a China tenha pressionado o Irã para conter os houthis, além dos apelos às "partes relevantes" para garantirem a passagem segura dos navios que navegam pelo mar Vermelho por parte do governo de Pequim.

A pressão diplomática sobre Pequim surge em um momento em que os EUA e os aliados, em especial o Reino Unido, continuam bombardeando posições houthis no Iêmen, em resposta a pelo menos 33 ataques houthis a navios comerciais que transitam pelo Mar Vermelho desde meados de novembro.

Uma autoridade norte-americana não identificada disse ao FT que houve "alguns sinais" de envolvimento da China na questão, mas não de forma significativa.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse na terça-feira (23) que Washington "acolheria com satisfação um papel construtivo da China, usando a influência e o acesso que sabemos que eles têm [...] ajudaria a conter o fluxo de armas e munições para os houthis".

Liu Jianchao, chefe do departamento internacional do Partido Comunista da China, que esteve em contato com funcionários norte-americanos sobre a questão, viajou ao Irã em dezembro, dias depois da cúpula bilateral entre o presidente Joe Biden e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, em São Francisco. Mas muito pouco ocorreu na parte de Pequim, segundo Washington.

O antigo especialista da CIA em China, Dennis Wilder, especialista da Universidade de Georgetown, disse ao FT que Pequim "trabalhou assiduamente" para cortejar as nações do Oriente Médio, incluindo o Irã, em busca de ganhos econômicos e geopolíticos. Mas ele disse que estaria "muito relutante em usar a sua influência limitada sobre a República Islâmica de uma forma que perceba os interesses avançados dos EUA sem benefício para a China".

Suzanne Maloney, chefe de estudos de política externa da Brookings Institution, disse que discutiu a questão com especialistas chineses e não detectou qualquer interesse sério em ajudar.

"Acho que eles calcularam [...] é que esta é uma crise que está atolando os EUA e os seus parceiros e que não teve um impacto significativo no transporte marítimo chinês", ponderou.

A embaixada chinesa nos EUA disse não ter detalhes das trocas com Liu, mas que a China está preocupada com a "escalada da tensão" no Mar Vermelho. O porta-voz Liu Pengyu disse que isso serve os interesses comuns da comunidade internacional e que a China instou "as partes relevantes a desempenharem um papel construtivo e responsável na manutenção de um Mar Vermelho seguro e estável".

