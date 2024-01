EUA pedem à China que não interfira nas eleições de Taiwan

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Os Estados Unidos afirmam que se opõem a qualquer interferência ou influência externa nas próximas eleições presidenciais e parlamentares de Taiwan, disse um alto funcionário do governo Biden nesta quarta-feira, em alusão à China.

As eleições de 13 de janeiro em Taiwan ocorrem num momento delicado nas relações EUA-China, com o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping tendo acabado de restabelecer os laços entre militares quando se encontraram na Califórnia em novembro passado.

continua após o anúncio

O funcionário, informando os repórteres sob condição de anonimato, disse que Washington não toma partido nas eleições e não tem um candidato favorito ou preferido.

“Nos opomos a qualquer interferência ou influência externa nas eleições de Taiwan”, disse o funcionário. “Independentemente de quem for eleito, a nossa política em relação a Taiwan permanecerá a mesma e a nossa forte relação não oficial também continuará.”

continua após o anúncio

Os Estados Unidos são o mais importante patrocinador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, apesar da falta de laços diplomáticos formais com a ilha.

As eleições decorrem num contexto de guerra de palavras intensificada entre Taiwan e a China.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: