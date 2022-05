EUA pedem à Europa que dê mais dinheiro à Ucrânia

Apoie o 247

RT - A secretária do Tesouro, Janet Yellen, pediu na terça-feira que os aliados dos EUA paguem os salários ucranianos e reconstruam a infraestrutura no país devastado pela guerra. Considerando os bilhões de dólares já comprometidos pelos EUA e pela Europa insuficientes para manter a Ucrânia à tona, Yellen declarou que Kiev eventualmente precisará de “apoio maciço” no nível do Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial.

Com os legisladores dos EUA prestes a aprovar um pacote de US$ 40 bilhões em ajuda militar e econômica à Ucrânia e às agências governamentais dos EUA envolvidas no país, Yellen se dirigiu ao Fórum Econômico de Bruxelas na terça-feira para persuadir os líderes europeus a abrirem suas carteiras para Kiev.

“Peço sinceramente a todos os nossos parceiros que se juntem a nós para aumentar seu apoio financeiro à Ucrânia” , disse ela.

A Ucrânia precisa de financiamento orçamentário para pagar soldados, funcionários e pensionistas, bem como para operar uma economia que atenda às necessidades básicas de seus cidadãos.

A UE em breve comprometerá quatro pacotes consecutivos de 500 milhões de euros (US$ 520 milhões) em ajuda militar à Ucrânia desde fevereiro e 1,2 bilhão de euros (US$ 1,26 bilhão) em empréstimos de emergência desde janeiro. No entanto, o governo ucraniano afirma precisar de cerca de US$ 5 bilhões por mês para manter a economia do país viva.

“O que está claro é que o apoio bilateral e multilateral anunciado até agora não será suficiente para atender às necessidades da Ucrânia, mesmo no curto prazo”, declarou Yellen.

Os líderes da UE se reunirão na quarta-feira para discutir um novo pacote de ajuda financeira a Kiev. O bloco está planejando tomar dinheiro emprestado nos mercados globais para dar à Ucrânia na forma de empréstimos reembolsáveis ​​e doações não reembolsáveis, de acordo com um relatório do Guardian . Autoridades da UE também estão examinando a viabilidade de usar ativos apreendidos de russos e bielorrussos sancionados para financiar este pacote de ajuda.

Segundo fontes da Reuters , o pacote em discussão em Bruxelas cobriria as despesas da Ucrânia por cerca de dois meses.

Yellen disse que, a longo prazo, a Ucrânia precisaria de “apoio maciço”, na escala do Plano Marshall para a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, para reconstruir sua economia e infraestrutura.

Ainda não está claro até que ponto a UE será capaz de financiar tal projeto de reconstrução. Os 27 estados membros do bloco estão atualmente lutando contra a disparada da inflação e dos custos de energia, em parte devido aos esforços contínuos de Bruxelas para reduzir as importações de energia da Rússia. Yellen prometeu que os EUA aumentariam as exportações de gás natural liquefeito americano para a Europa, mas transportar esse combustível para a Europa dos EUA é mais caro do que transportá-lo da Rússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira que os países europeus estão cometendo "suicídio" econômico ao tentar se livrar do petróleo e do gás russos, acusando-os de ceder à pressão "de seu senhor americano" sem "prestar atenção aos danos que eles têm causado". já causou sua própria economia.”

