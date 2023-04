EUA pedem extradição de suposto "espião russo" preso em Brasília

Apoie o 247

247 - O caso do suposto "espião russo" preso em Brasília desde janeiro, Sergey Chekasov, ganhou mais um contorno nesta quinta-feira (27), quando o governo dos Estados Unidos solicitou a extradição do homem.

O pedido dos EUA foi feito ao Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (25). O Itamaraty informou que encaminharia o documento ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela cooperação jurídica internacional, na tarde desta quinta.

A pasta então analisaria o pedido no Departamento Cooperação Jurídica Internacional e deve levá-lo ao Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar processos de extradição.

Cherkasov foi condenado em primeira instância por uso de documento falso, que seria usado para ele se juntar a um estágio no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Ele é investigado por suposta lavagem de dinheiro, corrupção e espionagem.

Em abril de 2022, Cherkasov foi taxado pelo serviço de inteligência holandês como "espião" ao tentar entrar no país europeu. Ele então foi deportado para o Brasil porque afirmava viver no país latino-americano. Se apresentava como Victor Muller Ferreira, um brasileiro nascido em Niterói (RJ), em 1989. Contudo, portava documentos falsos e foi preso assim que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em 2022, a inteligência brasileira suspeitava que por trás do caso está um um movimento oculto do governo estadunidense — da CIA, em especial — para criar uma crise diplomática entre o Brasil e a Rússia. (Com informações da CNN Brasil).

