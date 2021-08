EUA pedem que cidadãos norte-americanos deixem o Afeganistão imediatamente

"A embaixada dos EUA pede aos cidadãos dos EUA que deixem o Afeganistão imediatamente usando as opções de voos comerciais disponíveis", diz alerta no site da representação diplomática edit

Reuters - Os Estados Unidos pediram nesta quinta-feira que seus cidadãos deixem o Afeganistão imediatamente usando as opções de voos comerciais disponíveis, segundo um aviso publicado no site da embaixada norte-americana de Cabul, em meio a um avanço acelerado do Taliban pelo país.

Combatentes do Taliban tomaram a cidade estratégica de Ghazni nesta quinta-feira e ficaram a 150 quilômetros de Cabul, o mais recente de seus ganhos territoriais, enquanto os EUA retiram as tropas do país e deixam o governo afegão sozinho para enfrentar o grupo extremista islâmico.

"A embaixada dos EUA pede aos cidadãos dos EUA que deixem o Afeganistão imediatamente usando as opções de voos comerciais disponíveis", disse o aviso no site da embaixada, alertando os norte-americanos sobre a capacidade da missão para ajudar os cidadãos neste momento.

"Dadas as condições de segurança e o pessoal reduzido, a capacidade da embaixada para assistir os cidadãos dos EUA no Afeganistão é extremamente limitada, mesmo dentro de Cabul", disse o aviso.

Em 27 de abril, os EUA ordenaram que os funcionários do governo deixassem a embaixada de Cabul se seu trabalho pudesse ser feito em outro local, citando a violência crescente na cidade.

Esta semana, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que a postura oficial da embaixada não mudou, respondendo a perguntas sobre se um esvaziamento da instalação seria mais provável.

Mas ele acrescentou que Washington está avaliando o nível de ameaça no entorno de sua embaixada de Cabul diariamente.

