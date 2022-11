O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está pedindo em particular às autoridades ucranianas para que mostrem abertura ao diálogo com a Rússia edit

Sputnik - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está pedindo em particular às autoridades ucranianas para que mostrem abertura ao diálogo com a Rússia.

As informações foram veiculadas pelo jornal The Washington Post, citando fontes familiarizadas com as discussões.

Interlocutores do jornal, no entanto, especificaram que as autoridades norte-americanas não querem impulsionar a Ucrânia para a mesa de negociações de paz: seus apelos visam garantir que o governo de Kiev mantenha o apoio de outros países que enfrentam o medo dos eleitores de que o conflito se prolongue por anos.

"A fadiga da Ucrânia é algo real para alguns de nossos parceiros", disse um funcionário dos EUA ao jornal.

De acordo com a reportagem, as preocupações estão aumentando em partes da Europa, África e América Latina, já que os preços dos alimentos e dos combustíveis estão subindo em meio ao conflito.

Em conversas privadas, o governo Biden está pedindo aos líderes ucranianos que mostrem abertura às negociações com a Rússia e reconsiderem sua recusa pública de participar de negociações de paz a menos que o presidente Vladimir Putin seja removido do poder, condição imposta por Kiev.

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, assinou um decreto sobre a implementação da decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional sobre a impossibilidade de negociar com Vladimir Putin.

Como o presidente Vladimir Putin observou no final de outubro, a Rússia disse muitas vezes que está pronta para as negociações com a Ucrânia, mas o regime de Kiev decidiu não continuá-las.

Segundo ele, a boa vontade de Moscou no diálogo com Kiev é conhecida e não está sujeita a nenhuma alteração ou dúvida.

