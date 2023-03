EUA planejam proibir investimentos em alta tecnologia na China

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a proposta foi feita pelo Departamento do Tesouro e Departamento do Comércio dos EUA edit

Sputnik - Segundo sua doutrina para deter os principais concorrentes, os EUA agora estão planejando proibir os investimentos norte-americanos nos setores de alta tecnologia de economias rivais.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, citando fontes ligadas às novas medidas, a proposta foi feita pelo Departamento do Tesouro e Departamento do Comércio dos EUA.

As restrições serão focadas nos investimentos privados e de capital de risco relacionados com a produção de semicondutores, inteligência artificial e computação quântica.

Um relatório do Departamento do Tesouro americano afirma que o programa terá como objetivo "impedir o uso de capital e conhecimento norte-americano que possam ameaçar a segurança nacional, sem impor uma carga excessiva aos investidores e empresas do país".

As novas regras sobre investimentos dos EUA no estrangeiro serão um novo passo dos esforços de Biden para limitar a capacidade de Pequim no desenvolvimento tecnológico.

Isso ocorre porque os dois países competem pelo domínio nas principais áreas tecnológicas, e como nos últimos anos a China demonstrou estar avançando e superando os americanos, parece que Washington não vê outra alternativa a não ser "exortar", inventando "ameaças" para desestabilizar os países que avançam sem serem seus subordinados.

Apesar da pressão norte-americana, a China segue liderando as pesquisas de novas tecnologias, tornando-se a nova superpotência científica mundial.

Um estudo, financiado pelo Departamento de Estado dos EUA, revelou que os países ocidentais estão sendo superados na competição tecnológica global, enquanto a China lidera na maioria das pesquisas científicas críticas e emergentes.

