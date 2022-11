EUA podem implantar porta-aviões no mar do Japão se Coreia do Norte realizar teste nuclear

Os EUA, o Japão e a Coreia do Sul também podem impor sanções unilaterais contra a Coreia do Norte edit

Sputnik - Os EUA estão elaborando uma resolução para o Conselho de Segurança da ONU para aumentar a pressão de sanções sobre a Coreia do Norte, e estão considerando implantar um porta-aviões no mar do Japão (também conhecido como mar do Leste) se Pyongyang realizar um teste nuclear, informou a mídia japonesa.

O projeto de resolução pode incluir uma restrição à exportação de petróleo e produtos petrolíferos à Coreia do Norte, bem como sanções contra o grupo de hackers Lazarus, que supostamente está associado ao país asiático.

Além disso, não se descarta que, se o projeto de resolução não for aprovado, os EUA, o Japão e a Coreia do Sul vão impor sanções unilaterais contra a Coreia do Norte.

Para destacar os laços trilaterais de Washington com Seul e Tóquio, os seus aliados mais próximos na Ásia, o chefe do Comando dos EUA no Indo-Pacífico, o almirante John Aquilino, pode ser acompanhado por oficiais de alto escalão das Forças de Autodefesa do Japão e das Forças Armadas da Coreia do Sul a bordo de porta-aviões nuclear que navega no mar do Japão, disseram fontes.

A Coreia do Norte tem lançado mísseis balísticos a um ritmo sem precedentes neste ano, e também se acredita que o país venha se preparando para o seu sétimo teste nuclear, que seria o primeiro desde setembro de 2017, escreve Kyodo News.

Por sua vez, Pyongyang diz que sua atividade militar é uma resposta às "provocações da Coreia do Sul".

